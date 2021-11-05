Комаровский рассказал, поможет ли лук и чеснок от вирусов

Доктор Комаровский заявил, что в сезон простудных заболеваний на вероятность заболеть ОРВИ ни коем образом не влияют никакие капли-кремы-мази с интерфероном, продукты пчеловодства и лук с чесноком.
Об этом Евгений Комаровский сообщил в Instagram.
По словам педиатра, детей от болезней не спасут расставленные по помещениям блюдца с нарезанным луком.
Кроме того, насыщенный запах лука только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов.
Также Комаровский раскритиковал так называемые «блокаторы вирусов», которые сейчас часто рекламируют. По его словам - это очередные "фуфломицины".
"Их отличие от ожерелья из леопардовых зубов состоит лишь в том, что леопардовые зубы - это вместилище доброго духа, якобы способного отогнать злой дух болотной лихорадки, а "блокатор вируса" - вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа", - отметил врач.
Напомним, Комаровский объяснил, почему локадун для школьников это плохо и как их вернуть за парты. По словам эксперта, это сильный удар по их здоровью, психике и умениям коммуницировать.
Ранее Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет. Известный педиатр также отметил, на что в таком случае родителям необходимо обратить внимание в первую очередь.