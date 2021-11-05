Комаровський розповів, чи допоможе цибуля і часник від вірусів

Доктор Комаровський заявив, що в сезон простудних захворювань на ймовірність захворіти ГРВІ жодним чином не впливають ніякі краплі-креми-мазі з інтерфероном, продукти бджільництва і цибуля з часником.
Про це Євгеній Комаровський повідомив в Instagram.
За словами педіатра, дітей від хвороб не врятують розставлені по приміщеннях блюдця з нарізаною цибулею.
Крім того, насичений запах цибулі тільки збільшує кількість мокротиння, провокує кашель і спазм бронхів.
Також Комаровський розкритикував так звані "блокатори вірусів", які зараз часто рекламують. За його словами - це чергові "фуфломіцини".
"Їх відмінність від намиста з леопардових зубів полягає лише в тому, що леопардові зуби - це вмістилище доброго духу, нібито здатного відігнати злий дух болотної лихоманки, а "блокатор вірусу" - вмістилище діоксиду хлору, нібито здатного відігнати вірус грипу", - зазначив лікар.
Нагадаємо, Комаровський пояснив, чому локадун для школярів це погано і як їх повернути за парти. За словами експерта, це сильний удар по їхньому здоров'ю, психіці та вмінням комунікувати.
Раніше Комаровський розповів, що робити, коли дитина ходить в садок і часто хворіє. Відомий педіатр також зазначив, на що в такому випадку батькам необхідно звернути увагу в першу чергу.