Комаровский рассказал, что может помочь при коронавирусе: список лекарств

В случае заражения коронавирусом Евгений Комаровский советует пить много жидкости, есть фрукты, овощи и больше двигаться. Кроме того, в аптечке должны быть определенные лекарства, которые помогут при заболевании.

Из жаропонижающих средств в доме обязательно должны быть такие лекарства как: парацетамол и ибупрофен - они обладают болеутоляющим действием и помогут снизить температуру.

Также не стоит забывать о средствах для пероральной регидратации. Его, к слову, можно приготовить самим. Для этого понадобится: обыкновенная поваренная соль (3 г), сахар или сахароза (18 г), вода (1 л).

При боли в горле рекомендуется использовать симптоматические средства для облегчения. К ним относятся спреи, леденцы и таблетки для облегчения симптомов. А вот с лекарствами от сухого кашля стоит быть поосторожнее.

Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом с усложнениями, Комаровский советует дышать чистым свежим воздухом и промывать нос солевыми жидкостями при затрудненном дыхании.

Если дышать носом сложно, стоит подумать о сосудосуживающих препаратах. Комаровский советует в таком случае оксиметазолин, который можно использовать раз в 15 часов и не более 5 дней подряд.

Комаровский также отмечает, что в большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, главное - создать необходимые условия.

Коронавирус 2020 - Комаровский дал список лекарств

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