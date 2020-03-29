А что делать тем, у кого денег нет? украинец заплатил баснословную сумму за лечение коронавируса

Коронавирус 2020 - сколько стоит лечение

Лечение коронавируса стоило больших денег жителю Одессы

Коронавирус 2020 унес жизни более 21 тысячи человек, это пугает и вынуждает украинцев платить баснословные суммы за лечение. Так, в Одессе один из пациентов рассказал, что за два дня в больнице потратил более 20 000 гривен.

В областном департаменте здравоохранения такую ситуацию обосновывают тем, что лекарств нет в локальном протоколе лечения, а значит платить должен больной, информирует "Радио Свобода".

Шахин Асадов из Одессы сообщил, что 17 марта у него резко поднялась температура и ухудшилось состояние. Скорая привезла Шахина в городскую инфекционную больницу, где экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.

"На следующий день нас отпустили, сказав, что мы ничем не болеем, и отправили домой. Позже дома начались перепады температуры, так что я сам пошел в больницу. Только 25 марта я узнал, что тест был положительным", - рассказывает Шахин.

Оказывается, что в больнице ему снизили температуру и вкололи антибиотик. 23 марта температура повторно поднялась и 25 марта мужчина пошел в больницу, где требовал сделать повторное тестирование и рентген легких. Мужчина был настойчив, а потому отказывать ему не стали. Диагностика показала, что у Шахина коронавирус и теперь он находится в изоляторе городской инфекционной больницы.

За первые два дня в больнице он потратил около 25 000 гривен. Пришлось также оплачивать халаты для медработников и лекарства. "Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого нет этих денег?" - поделился Шахин.

Напомним, что карантин в Украине провоцирует рост цен. Эксперты рассказали, чего ожидать дальше и поделились прогнозами.

Мы писали, Комаровский рассказал, что делать при заражении COVID-19. Эксперт не рекомендует придерживаться постельного режима.