Комаровский рассказал, как оказать первую помощь при носовых кровотечениях

Комаровский рассказал родителям, почему у детей возникают носовые кровотечения и объяснил, как быстро оказать им первую помощь в домашних условиях.

Комаровский объяснил, что носовые кровотечения – это самый распространенный вариант кровотечений без травмы. Склонность к таким кровотечениям обычно определяется индивидуальными анатомическими особенностями слизистых оболочек, в частности количеством и диаметром сосудов, глубиной их расположения.

Также кровотечения могут вызвать повреждения оболочки носовых ходов (например, от пересыхания), серьезные заболевания внутренних органов, сосудов или крови.

Он отметил, что носовые кровотечения возможны как из передних, так и из задних отделов носа. В детском возрасте все кровотечения – из передних отделов носа, которые возникают вследствие повреждения сосуда в носовой перегородке. Передние носовое кровотечение – всегда из одной ноздри. Заднее носовое – практически всегда из двух ноздрей.

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский отметил, что частые носовые кровотечения – это повод для обращения к врачу. Он перечислил, в каких случаях к медикам нужно обратиться немедленно:

Кровотечение не останавливается в течении 20 минут даже после оказания помощи;

Одновременно с носовым кровотечением возникло кровотечение из уха, мочеиспускательного канала или другого органа;

У ребенка кровотечение сразу из двух ноздрей;

Чтобы помочь ребенку во время носового кровотечения, нужно усадить его, наклонить плечи немного вперед.

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Прижать нос пальцами в точке, показанной на рисунке и не прекращать давление в течении 10 минут.

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Положить холод на переносицу. Прополоскать рот холодной водой. Если через 10 минут кровотечение не прекратилось, зажать нос еще на 10 минут. Если и это не помогло – немедленно к врачу.

При носовом кровотечении очень важно, чтобы ребенок: не двигался, не говорил, не кашлял, не сморкался, не ковырялся в носу, не глотал кровь. Во время кровотечения и час-два после нужно, чтобы ребенок дышал ртом. В течении 3-4 часов после кровотечения нужно, чтобы ребенок избегал физических нагрузок.

Для профилактики

Предотвращение пересыхания слизистой оболочки носовых ходов: чистый прохладный влажный воздух (особенно в спальне). Оптимальная температура - 18-20 С, относительная влажность - 50-70 %.

Увлажнение носовых ходов солевыми растворами (физиологический раствор, например) - как профилактическое, так и во время острых респираторных инфекций.

Обучайте детей навыкам правильного гигиенического ухода за носом (носовой платок, но не ковыряние в носу).

Повторные носовые кровотечения может провоцировать натуживание при затрудненной дефекации: обсудите с врачом возможность применения слабительных средств.

Комаровский о носовых кровотечениях (YouTube/Комаровский)

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