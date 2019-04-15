Комаровський розповів, як надати першу допомогу при носових кровотечах

Комаровський розповів батькам, чому у дітей виникають носові кровотечі та пояснив, як швидко надати їм першу допомогу в домашніх умовах.

Комаровский пояснив, що носові кровотечі – це найпоширеніший варіант кровотеч без травми. Схильність до кровотеч зазвичай визначається індивідуальними анатомічними особливостями слизових оболонок, зокрема кількістю і діаметром судин, глибиною їх розташування.

Також кровотечі можуть викликати пошкодження оболонки носових ходів (наприклад, від пересихання), серйозні захворювання внутрішніх органів, судин або крові.

Він зазначив, що носові кровотечі можливі як передніх, так і задніх відділів носа. У дитячому віці всі кровотечі – з передніх відділів носа, що виникають внаслідок ушкодження судини у носовій перегородці. Передні носові кровотечі – завжди з однієї ніздрі. Задні носові – практично завжди з двох ніздрів.

Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський зазначив, що часті носові кровотечі – це привід для звернення до лікаря. Він перерахував, у яких випадках до медиків потрібно звернутися негайно:

Кровотеча не зупиняється протягом 20 хвилин, навіть після надання допомоги;

Одночасно з носовою кровотечею виникла кровотеча з вуха, сечівника чи іншого органу;

У дитини кровотеча відразу з двох ніздрів;

Щоб допомогти дитині під час носової кровотечі, потрібно посадити його, нахилити трохи вперед плечі.

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Притиснути ніс пальцями в точці, показаної на малюнку і не припиняти тиск на протязі 10 хвилин.

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Покласти холод на перенісся. Прополоскати рот холодною водою. Якщо через 10 хвилин кровотеча не припинилася, затиснути ніс ще на 10 хвилин. Якщо і це не допомогло – негайно до лікаря.

При носовій кровотечі дуже важливо, щоб дитина: не рухалася, не говорила, не кашляла, не сморкалася, не колупалася в носі, не ковтала кров. Під час кровотечі і годину-дві після цього потрібно, щоб дитина дихала ротом. Протягом 3-4 годин після кровотечі потрібно, щоб дитина уникала фізичних навантажень.

Для профілактики

Запобігання пересихання слизової оболонки носових ходів: чисте прохолодне вологе повітря (особливо в спальні). Оптимальна температура - 18-20 С, відносна вологість - 50-70 %.

Зволоження носових ходів сольовими розчинами (фізіологічний розчин, наприклад) - як профілактичне, так і під час гострих респіраторних інфекцій.

Навчайте дітей навичкам правильного гігієнічного догляду за носом (носовичок, але не колупання в носі).

Повторні носові кровотечі може провокувати натиск при утрудненій дефекації: обговоріть з лікарем можливість застосування проносних засобів.

Комаровський про носові кровотечі (YouTube/Комаровський)

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