Комаровский рассказал, когда обычный кашель становится крайне опасным
Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях кашель может становиться опасным для маленького ребенка. И что нужно очень быстро сделать, чтобы помочь малышу.
Об этом врач рассказал на своей Instagram-странице.
По словам педиатра при ОРВИ у ребенка могут возникать приступы кашля без остановки. В таких случаях нужны неотложные действия, пока вы ждете прибытия медиков.
Что делать, если у ребенка кашель без остановки
- Не надевайте плотную одежду, не кутайте и не пеленайте. Наоборот нужно расстегнуть верхнюю пуговицу, снять тугую футболку и так далее.
- Следите, чтобы ребенок не был в горизонтальном положении - приподнимите конец кровати в голове, посадите ребенка, возьмите на руки.
- Находитесь там, где воздух максимально свежий: во дворе, на балконе, возле открытого окна, а если жарко, включите вентилятор, откройте окна и двери.
- Даже при незначительном насморке используйте для восстановления дыхания сосудосуживающие капли.
- Используйте жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.
Отметим, что как правило такие приступы кашля происходят ночью, если нарушено носовое дыхание, слизистые глотки и голосовые связки пересыхают, также в горизонтальном положении скапливается слизь. Поэтому очень важно следить за достаточной влажностью в помещении, где спит ребенок и стараться его укладывать с приподнятым головным концом.
Ранее доктор Комаровский предупредил про опасное вещество для маленьких детей, которое может храниться в доме.
Также педиатр рассказал, когда даже невысокая температура может представлять для маленького ребенка опасность.