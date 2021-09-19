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Комаровский рассказал, когда обычный кашель становится крайне опасным

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Воскресенье 19 сентября 2021 13:47
Комаровский рассказал, когда обычный кашель становится крайне опасным Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях кашель может становиться опасным для маленького ребенка. И что нужно очень быстро сделать, чтобы помочь малышу.

Об этом врач рассказал на своей Instagram-странице.

По словам педиатра при ОРВИ у ребенка могут возникать приступы кашля без остановки. В таких случаях нужны неотложные действия, пока вы ждете прибытия медиков.

Что делать, если у ребенка кашель без остановки

  • Не надевайте плотную одежду, не кутайте и не пеленайте. Наоборот нужно расстегнуть верхнюю пуговицу, снять тугую футболку и так далее.
  • Следите, чтобы ребенок не был в горизонтальном положении - приподнимите конец кровати в голове, посадите ребенка, возьмите на руки.
  • Находитесь там, где воздух максимально свежий: во дворе, на балконе, возле открытого окна, а если жарко, включите вентилятор, откройте окна и двери.
  • Даже при незначительном насморке используйте для восстановления дыхания сосудосуживающие капли.
  • Используйте жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.

Отметим, что как правило такие приступы кашля происходят ночью, если нарушено носовое дыхание, слизистые глотки и голосовые связки пересыхают, также в горизонтальном положении скапливается слизь. Поэтому очень важно следить за достаточной влажностью в помещении, где спит ребенок и стараться его укладывать с приподнятым головным концом.

Ранее доктор Комаровский предупредил про опасное вещество для маленьких детей, которое может храниться в доме.

Также педиатр рассказал, когда даже невысокая температура может представлять для маленького ребенка опасность.

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Евгений Комаровский
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