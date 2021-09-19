Комаровський розповів, коли звичайний кашель стає вкрай небезпечним

Український педіатр Євген Комаровський розповів, в яких випадках кашель може ставати небезпечним для маленької дитини. І що потрібно дуже швидко зробити, щоб допомогти малюкові.

За словами педіатра при ГРВІ у дитини можуть виникати напади кашлю без зупинки. У таких випадках потрібні невідкладні дії, поки ви чекаєте прибуття медиків.

Що робити, якщо у дитини кашель без зупинки

Не вдягайте щільний одяг, не кутайте і не сповивайте. Навпаки потрібно розстебнути верхній ґудзик, зняти тугу футболку і так далі.

Стежте, щоб дитина не була в горизонтальному положенні - підніміть кінець ліжка в голові, посадіть дитину, візьміть на руки.

Перебувайте там, де повітря максимально свіже: у дворі, на балконі, біля відкритого вікна, а якщо жарко, включіть вентилятор, відкрийте вікна і двері.

Навіть при незначному нежиті використовуйте для відновлення дихання судинозвужувальні краплі.

Використовуйте жарознижувальні засоби навіть при незначному підвищенні температури.

Відзначимо, що як правило такі напади кашлю відбуваються вночі, якщо порушено носове дихання, слизові глотки і голосові зв'язки пересихають, також в горизонтальному положенні накопичується слиз. Тому дуже важливо стежити за достатньою вологістю в приміщенні, де спить дитина і намагатися її укладати з піднятим головним кінцем.