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Комаровський розповів, коли звичайний кашель стає вкрай небезпечним

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Неділя 19 вересня 2021 13:47
Комаровський розповів, коли звичайний кашель стає вкрай небезпечним Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Український педіатр Євген Комаровський розповів, в яких випадках кашель може ставати небезпечним для маленької дитини. І що потрібно дуже швидко зробити, щоб допомогти малюкові.

Про це лікар розповів на своїй Instagram-сторінці.

За словами педіатра при ГРВІ у дитини можуть виникати напади кашлю без зупинки. У таких випадках потрібні невідкладні дії, поки ви чекаєте прибуття медиків.

Що робити, якщо у дитини кашель без зупинки

  • Не вдягайте щільний одяг, не кутайте і не сповивайте. Навпаки потрібно розстебнути верхній ґудзик, зняти тугу футболку і так далі.
  • Стежте, щоб дитина не була в горизонтальному положенні - підніміть кінець ліжка в голові, посадіть дитину, візьміть на руки.
  • Перебувайте там, де повітря максимально свіже: у дворі, на балконі, біля відкритого вікна, а якщо жарко, включіть вентилятор, відкрийте вікна і двері.
  • Навіть при незначному нежиті використовуйте для відновлення дихання судинозвужувальні краплі.
  • Використовуйте жарознижувальні засоби навіть при незначному підвищенні температури.

Відзначимо, що як правило такі напади кашлю відбуваються вночі, якщо порушено носове дихання, слизові глотки і голосові зв'язки пересихають, також в горизонтальному положенні накопичується слиз. Тому дуже важливо стежити за достатньою вологістю в приміщенні, де спить дитина і намагатися її укладати з піднятим головним кінцем.

Раніше доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину для маленьких дітей, яка може зберігатися в будинку.

Також педіатр розповів, коли навіть невисока температура може представляти для маленької дитини небезпеку.

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Євген Комаровський
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