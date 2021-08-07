Комаровский предупредил об опасном вирусе, который активизируется летом: симптомы
Доктор Комаровский предупредил украинцев об опасном вирусе, которому свойственно активизироваться летом. Врач перечислил симптомы, которые могут указывать на то, что вам срочно нужно бежать к врачу.
Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
Речь идет о менингите, болезни, которая может закончиться летально.
"Летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызывать менингит", - говорит педиатр.
Опасные симптомы:
- повышение температуры тела,
- головная боль,
- тошнота (рвота),
- боль (скованность) в области шеи,
- дискомфорт в глазах, светобоязнь.
"Если у ребенка одновременно имеют место хотя бы два из перечисленных симптомов - немедленно обращайтесь за медицинской помощью!" - предупредил Комаровский.
Педиатр развеял мифы о болезни
Существует убеждение, что не надетая зимой шапка может стать причиной менингита. Но это не так, уверен Комаровский.
"Менингит начнется тогда, когда вы встретитесь с микробом, способным вызвать менингит, и когда ваша иммунная система не сможет справиться с этим микробом... А вот где будет при этом ваша голова - повернута к окну, на сквозняке или на ветру - и будет ли на ней шапка, не имеет никакого значения", - отметил медик.
Чаще всего причинами менингита являются бактерии или вирусы, поражающие мягкие оболочки мозга и цереброспинальную жидкость.
Ранее доктор Комаровский заявил, что его могут "грохнуть" в любой момент.
Также педиатр назвал признаки ненастоящих лекарств, посоветовав внимательнее выбирать препараты, особенно если это касается детей.