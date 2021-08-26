Комаровський розповів, коли потрібно обов'язково збивати навіть невисоку температуру

Доктор Комаровський дав відповідь на дуже складне і хвилююче багатьох питання: в яких випадках жарознижуюче потрібно приймати, навіть коли температура тіла невисока.

Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram .

Як правило, поради педіатрів зводяться до того, що збивати температуру до 38-38,5 градусів не потрібно. Але Комаровський стверджує, що універсальної відповіді - немає.

Все залежить від інших факторів, таких як поведінка дитини, температура і вологість приміщення, наявність проносу або блювоти і так далі.

"Якщо у дитини 39, але вона усміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, так ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - так жарознижуючі потрібні терміново", - пише медик.

Показаннями до застосування жарознижуючих є такі фактори:

дитина погано переносить температуру - йому погано незалежно від цифри на градуснику,

пов'язана з підвищенням температури тіла неадекватна поведінка дитини або родичів,

є ознаки дихальної недостатності, такі як задишка або утруднене дихання,

температура супроводжується патологічною втратою рідини - проносом, блювотою, сухим і теплим повітрям,

присутні супутні хвороби нервової системи,

лікар оглянув дитину і сказав, що треба збити температуру.

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