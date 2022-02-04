Комаровский рассказал, нужно ли детям полоскать больное горло

Комаровский также возмутился тем, что его спросили совета, как заставить 5-летнюю дочь полоскать горло, поскольку ей назначили уколы. По словам эксперта, нет такой детской болезни, особенно болезни горла, которую лечат уколами.

"В 21 веке придумано огромное количество лекарств, антибиотиков в виде сладких сиропов, сладких суспензий, которые мгновенно всасываются при приеме внутрь", - отметил врач.

При этом он добавил, что внутривенно лекарство необходимо вводить ребенку только, в том случае, если он не в сознании или по какой-то причине не может глотать.

"Если вам врач сказал, что вы не можете полоскать, поэтому я назначаю вам уколы. Первое, что надо сделать - срочно искать нормального врача", - заявил Комаровский.

Доктор также сказал, что если у ребенка ангина, то полосканием ее вылечить невозможно, более того, это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь, при этом не нужно делать никаких уколов.

Если же у ребенка не ангина, а обычная ОРВИ, то в таком случае полоскание тоже бесполезное занятие.

Если на миндалинах у ребенка засохла слизь и вы пытаетесь полосканием убрать ее, то стоит задать вопрос, почему она там появилась? Это означает, что было жарко, сухо, был дифицит жидкости в организме и ребенок дышал ртом, а не носом.

Как лечить больное горло ребенка

необходимо ребенку промыть носик;

использовать сосудосуживающие капли, согласовав их с врачом;

увлажнить и проветрить комнату;

хорошо напоить ребенка.

Евгений Комаровский рассказал, нужно ли детям полоскать горло (видео: YouTube)