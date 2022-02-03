ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский разнес популярное лекарство от COVID: скотство на таком зарабатывать

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 08:53
Комаровский разнес популярное лекарство от COVID: скотство на таком зарабатывать Фото: Доктор Комаровский рассказал о лекарстве для лечения COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский озвучил свое мнение относительно препарата ремдесивир, который назначают при коронавирусе.

Об этом заслуженный педиатр написал в своем Telegram-канале.

"Очень значимо, как оценивают эффективность препарата – его же при легких формах не назначают, а только на этапе реального риска цитокинового шторма. Поэтому важно, как подобрана группа пациентов для исследования: у молодых людей будет одна эффективность, у пожилых — другая совершенно, у привитых — третья, у непривитых — четвертая… И поскольку группы очень неоднородны, то получаются разные результаты", - сообщил Комаровский.

Отметим, что ремдесивир - это противовирусный препарат, который назначается в тяжелых случаях у пациента. Комаровский считает, что его эффективность очень сомнительна.

"С моей точки зрения, ремдесивир — гениальный маркетинговый проект. Реальной эффективности очень-очень мало. Но врачи, назначающие его в нашей стране и имеющие процент от этого, просто в восторге от препарата: такие сумасшедшие деньги! Еще раз — эффективность его крайне сомнительна", - резюмировал медик.

Также медик уточнил, это совсем недешевое лекарство, и когда человек на ИВЛ и уже умирает, шансов никаких, а ему упорно продолжают покупать ремдесивир.

"Какое скотство — зарабатывать на таком! Последние деньги из людей вытягивать, зная, что все это безнадежно… Ужас!" - поразился заслуженный врач.

Для справки

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 выдало в упрощённом порядке "разрешение для экстренного использования" ремдесивира для лечения COVID-19 в США.

Его цена в интернете стартует от 1400 гривен.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал последствие курения, о котором многие не подозревали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
"Я всё еще слишком молода": Хайли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей
"Я всё еще слишком молода": Хайли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей