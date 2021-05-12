Комаровский рассказал о новом главном способе заражения COVID-19: маска не поможет

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о новом важном исследовании ученых касательно распространения коронавирусной инфекции. Данное исследование опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.
Об этом Комаровский заявил на своей YouTube-канале.
Когда с коронавирусом впервые столкнулись врачи, было предположение, что он распространяется двумя способами: воздушно-капельным и контактным путем.
Также ученые изначально думали, что именно контактный путь является главным путем заражения людей. Но потом ученые выяснились, что хоть вирусные частицы и обнаруживаются на разных поверхностях, но они практически неспособны инфицировать другого человека.
Новое исследование рассматривает еще один способ распространения коронавируса. Оказалось, что важнейший и самый главный способ передачи инфекции практически не связан с мытьем рук и ношением масок.
Речь идет об аэрозольном пути передачи вируса, и он отличается от воздушно-капельного.
"Воздушно-капельный путь - это вот наши мокрота, сопли, слюни. Это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь - это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить", - отметил Комаровский.
Ученые пришли к выводу, что главным способом распространения коронавируса является аэрозольный путь.
Евгений Комаровский рассказал о новом способе заражения коронавирусом (видео: YouTube)
Напомним, Комаровский объяснил, как при самолечении COVID-19 не загреметь в больницу.
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