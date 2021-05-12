Комаровский рассказал о новом главном способе заражения COVID-19: маска не поможет

Когда с коронавирусом впервые столкнулись врачи, было предположение, что он распространяется двумя способами: воздушно-капельным и контактным путем.

Также ученые изначально думали, что именно контактный путь является главным путем заражения людей. Но потом ученые выяснились, что хоть вирусные частицы и обнаруживаются на разных поверхностях, но они практически неспособны инфицировать другого человека.

Новое исследование рассматривает еще один способ распространения коронавируса. Оказалось, что важнейший и самый главный способ передачи инфекции практически не связан с мытьем рук и ношением масок.

Речь идет об аэрозольном пути передачи вируса, и он отличается от воздушно-капельного.

"Воздушно-капельный путь - это вот наши мокрота, сопли, слюни. Это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь - это совсем другое. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить", - отметил Комаровский.

Ученые пришли к выводу, что главным способом распространения коронавируса является аэрозольный путь.

Как избежать заражения?

Стараться не посещать закрытые помещения, где слабая вентиляция.

Часто проветривать помещения.

Евгений Комаровский рассказал о новом способе заражения коронавирусом (видео: YouTube)