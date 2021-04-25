Эксперты рассказали, какие лекарства от коронавируса не нужно покупать

Защищаться от коронавируса человечеству еще долго. При этом некоторые врачи выписывают своим пациентам лекарства, которые не обязательны, ничем не помогут и стоят при этом дорого.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Киевлянка Марина Барба переболела коронавирусом второй раз. И она панически покупала все, что приписывали ей врачи. Ей сказали купить какой-то противовирусный препарат. А также витамины - C, D и цинк, противовоспалительные и противоаллергические на всякий случай.

Но когда она показала свой рецепт другом врачу, то он сказал, что это не поможет и просто выброшенные деньги.

Пять дней в больнице девушке кололи в живот препарат для разжижения крови. Дома нужно было принимать таблетки.

"Один препарат стоит 800 гривен - это дешево. В пачке 28 таблеток, а я выпила 10. Просто остались, теперь лежат в аптечке", - говорит киевлянка.

Всего на лечение ушла круглая сумма.

Израильский врач-реаниматолог Борис Брыль рассказал, нужны ли были все эти лекарства. Он вообще удивляется, что с сатурацией 95 Марину госпитализировали.

"Ну, а смысл? В больнице есть внутрибольничные инфекции. Нет причин госпитализации человека с легкой форме, если мы говорим о сатурации выше 94. Если мы говорим о стабильности сознания", - отметил израильский врач-реаниматолог.

Он также заявил, что противовирусные препараты и интерфероны - это вообще миф. К тому же недешевый.

"Ну, нет такого - противовирусные препараты. При СПИДе, при гепатите. А так - нет. Это все разговоры", - говорит Борис Брыль.

В перечне ненужного и пробиотики, иммуноглобулины и иммуностимуляторы. Не надо никаких противоаллергических препаратов, особенно для профилактики. Совершенно бессмысленными израильская медицина считает витамины и БАДы.

Врач-инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что изначально кроме жаропонижающих и чая ничего не нужно.

"Если вдруг вы видите список из восьми-десяти, пяти, даже четырех лекарственных препаратов - вас должно это удивить. Вы должны расспрашивать - что есть что", - советует Булавинова.

Еще одним дорогостоящим и ненужным является компьютерная томография легких.

"Независимо какой процент поражения мы увидим на КТ, поскольку модно обсуждать процент поражения легких, наши клинические решения будут основываться на сатурации в первую очередь. Именно поэтому КТ не имеет особого смысла", - говорит Екатерина Булавинова.