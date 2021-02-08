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Комаровский рассказал, можно ли кормить грудью маме с COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Многие кормящие мамы задаются вопросом, нужно ли прекращать кормление грудью малыша, если у них диагностирован коронавирус.

На этот вопрос ответил известный украинский врач доктор Комаровский в своем Telegram-канале.

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Известный украинский медик считает, что грудное вскармливание при коронавирусе у женщины все равно нужно и необходимо продолжать.

"Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет: грудничок вам вряд ли скажет, что он сегодня не чувствует, как мама пахнет и какой вкус у маминого молока. Да у детей такого возраста, как правило, специфических симптомов и не бывает", - написал Комаровский.

Также доктор отметил, что если у мамы диагностировали коронавирус, а у ребенка наблюдается недомогание — например, повысилась температура, то предположить заражение инфекцией, конечно, можно.

"Что же касается лабораторной диагностики, то все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста", - отметил медик.

Как мы ранее писали, доктор Евгений Комаровский рассказал про восстановление после коронавируса. Врач говорит, что у некоторых пациентов после выхода из активной фазы болезни может месяцами длиться упадническое состояние.

Также мы рассказывали, что Комаровский объяснил, как в помещении измерить уровень угрозы заражения коронавирусом.

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Новости Украины Доктор Комаровский
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