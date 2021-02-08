Комаровский рассказал, можно ли кормить грудью маме с COVID-19

Известный украинский медик считает, что грудное вскармливание при коронавирусе у женщины все равно нужно и необходимо продолжать.

"Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет: грудничок вам вряд ли скажет, что он сегодня не чувствует, как мама пахнет и какой вкус у маминого молока. Да у детей такого возраста, как правило, специфических симптомов и не бывает", - написал Комаровский.

Также доктор отметил, что если у мамы диагностировали коронавирус, а у ребенка наблюдается недомогание — например, повысилась температура, то предположить заражение инфекцией, конечно, можно.

"Что же касается лабораторной диагностики, то все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста", - отметил медик.