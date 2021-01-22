Комаровский объяснил, как в помещении измерить уровень угрозы заражения коронавирусом

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что риск заразиться COVID-19 значительно увеличивается в местах с большим количеством людей и плохой вентиляцией воздуха в помещении. Известный украинский педиатр и ведущий объяснил, как узнать концентрацию CO2 и как на практике обнаружить места, где особенно высок риск коронавирусной инфекции.

Комаровский в своем новом видео на YouTube-канале подчеркнул, что определить уровень углекислого газа в помещении сегодня достаточно легко при помощи специальных устройств и приборов.

"Как выяснить, что нет нормальной вентиляции? Это сделать очень просто... Следы пребывания человека в любом помещении - это концентрация СО2 (углекислого газа) в помещении. Если в помещении высокая концентрация СО2, значит это место потенциально опасное. Не надо туда ходить - там можно заразиться!" - призвал доктор высшей категории.

Специальные датчики, измеряющие уровень СО2 в воздухе (когда люди выдыхают), можно устанавливать и в доме, и на работе. Уровень углекислого газа измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million).

Также Комаровский обратил внимание, что при увеличении уровня СО2 человек может ощущать сонливость и утомляемость.

Какие нормы уровня СО2:

на улице в среднем в воздухе 400 ppm;

в помещениях идеальный показатель до 600;

до 800 ppm - нормально;

до 1000 ppm - средний (надо вентилировать);

после 1500 ppm - лучше не заходить;

после 2-3 тысяч ppm влияет на нарушения здоровья.

Видео: Комаровский рассказал, как определить уровень углекислого газа в помещении, чтобы узнать степень угрозы заражения COVID-19

Ранее сообщалось, что доктор Евгений Комаровский рассказал, как "врут" тесты на коронавирус.

Напомним также, что перед этим Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе.