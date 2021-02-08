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Комаровський розповів, чи можна годувати груддю мамі з COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Багато молодих мами вдаються в питання, чи потрібно припиняти годування груддю малюка, якщо у них діагностовано коронавірус.

На це питання відповів відомий український лікар доктор Комаровський у своєму Telegram-каналі.

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Відомий український медик вважає, що грудне вигодовування при коронавірусі у жінки все одно потрібно і необхідно продовжувати.

"Поставити діагноз немовляті за симптомами практично неможливо, бо специфічних симптомів коронавірусу у нього немає: грудничок вам навряд чи скаже, що він сьогодні не відчуває, як мама пахне і який смак маминого молока. Так у дітей такого віку, як правило, специфічних симптомів не буває", - написав Комаровський.

Також лікар зазначив, що якщо у мами діагностували коронавірус, а у дитини спостерігається нездужання — наприклад, підвищилася температура, то припустити зараженння інфекцією, звичайно, можна.

"Що ж стосується лабораторної діагностики, то всі ті тести, які використовуються у дорослих, можуть використовуватися й у дітей будь-якого віку", - зазначив медик.

Як ми раніше писали, доктор Євген Комаровський розповів про відновлення після коронавірусу. Лікар говорить, що у деяких пацієнтів після виходу з активної фази хвороби може тривати місяцями занепадницький стан.

Також ми розповідали, що Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження коронавірусом.

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Новини України Доктор Комаровский
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