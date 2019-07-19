Комаровський розповів, чи можна гуляти при ГРВІ

Фото: Доктор Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами про здоров'я при ГРВІ

Доктор Комаровський розповів про те, чи можна дитині гуляти на вулиці, якщо у неї ГРВІ. Відомий український педіатр вважає, що якщо дитина почуває себе добре, то не варто обмежувати її прогулянки на свіжому повітрі. Про це медик розповів на відео, яке опубліковане на його сторінці в Instagram.

На думку доктора, батьки не повинні зберігати постільний режим свого чада, якщо дитина добре себе почуває і активна. Не варто обмежувати ігри і рухову активність малюка.

"Всі лікарі за те, щоб дитина рухалася, якщо вона хоче рухатися", - сказав Комаровський.

Якщо температура тіла до 37.5 і дитина себе непогано почуває, сміливо відправляйтеся на вулицю.

Пам'ятайте, що варто уникати місць скупчення людей - транспорт, магазини, тощо. Там є ймовірність не тільки заразити оточуючих, які здорові, але і "підчепити" собі новий вірус.

"Уникаємо людних місць. Крім власного ГРВІ, можемо заробити ще нові віруси", - резюмував медик.