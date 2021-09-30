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Комаровський розповів, коли навіть при маленькій ранці потрібно негайно до лікаря

Новость на русском →
Четвер 30 вересня 2021 16:14
Комаровський розповів, коли навіть при маленькій ранці потрібно негайно до лікаря Фото: Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, при яких ранах і порізах потрібно негайно бігти до лікаря. В основному мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.

Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Обов'язково зверніться за медичною допомогою в таких випадках:

  • Незначні рани в місцях, де можуть утворитися видимі косметичні дефекти.
  • Укуси.
  • Забруднення і колоті рани, якщо ви не щеплені від правця.
  • Кровотеча не зупиняється протягом 30 хвилин.
  • Дуже сильний біль, оніміння, втрата чутливості в області рани.
  • Поява припухлості навколо рани або почервоніння.
  • Краї рани один від одного відстоять на більш ніж 7 мм.
  • Будь-який поріз, довжиною більше 2 см.
  • Наявність в рані сторонніх предметів, які не можуть бути видалені або є підозра, що вони там присутні.

Це важливо: щеплення від правця потрібно повторювати дорослим

В Україні щеплення від правця роблять безкоштовно, починаючи з дитинства. Причому окремо вакцину від інфекції не вводять, а в комбінації з препаратами від коклюшу і дифтерії (АКДС).

При цьому багато хто забуває, що дорослим потрібно повторювати вакцинацію від дифтерії і правця.

Перші чотири дози отримують (якщо немає протипоказань) в 2, 4, 6 і 18 місяців. Потім вже тільки щеплення від дифтерії і правця потрібно повторити в 6 років, 16 років і далі - кожні десять років.

Щоб отримати щеплення, досить прийти на прийом до сімейного лікаря, який вас огляне і направить в маніпуляційний кабінет.

Інформація про дитячі щеплення повинна бути вказана у вашій медичній карті або в архіві медустанови, де ви перебували на обліку. Якщо ви раніше не прищеплювалися від правця, вам потрібно буде отримати три дози з чітким інтервалом: першу дозу, через місяць - другу, ще через півроку - третю.

Раніше доктор Комаровський розповів, коли потрібно обов'язково збивати навіть низьку температуру.

Також педіатр розповів, для кого навіть помірне вживання алкоголю становить небезпеку.

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Доктор Комаровский
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