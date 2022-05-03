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Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 09:45
Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию Фото: Комаровский рассказал о принудительной эвакуации в Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если вас принудительно эвакуируют в Россию с временно оккупированных территорий. Сейчас не для кого не секрет, что такие случаи участились и люди в панике не знают, что делать. Российские оккупанты насильно вывозят украинцев на территорию РФ.

Об алгоритме действий в случае депортации заслуженный педиатр написал в своем Instagram.

Что делать, если вас насильно вывозят в Россию

  • Уберите из телефона всю переписку, которая касается войны. Удалите чаты, контакты военных, отпишитесь от патриотических Telegram-каналов.
  • Обязательно сообщите о своей депортации в национальное информационное бюро или на горячую линию МВД Украины. По возможности уведомите о своей депортации национальное информационное бюро по номеру 16-48, на горячую линию Министерства иностранных дел 044 238 15 88 или тероброны – 0800507028.
  • Выпишите на отдельный лист бумаги контакты ваших родственников и друзей.

Очень важно!

  • не отдавайте оккупантам свой паспорт
  • не соглашайтесь давать интервью на камеру
  • постарайтесь не общаться с российскими журналистами.

Чтобы вернуться назад в Украину

Чтобы вернуться домой - на родину можно обращаться в общественное объединение, которое занимается помощью беженцам и мигрантам +7 968 91898 65.

Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию

Как мы ранее писали, оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ 5 тысяч детей.

Напомним, что также сообщается, что оккупанты депортировали почти 40 тысяч мариупольцев.

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Доктор Комаровский
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