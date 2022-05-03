Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию
Фото: Комаровский рассказал о принудительной эвакуации в Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Доктор Комаровский рассказал, что делать, если вас принудительно эвакуируют в Россию с временно оккупированных территорий. Сейчас не для кого не секрет, что такие случаи участились и люди в панике не знают, что делать. Российские оккупанты насильно вывозят украинцев на территорию РФ.
Об алгоритме действий в случае депортации заслуженный педиатр написал в своем Instagram.
Что делать, если вас насильно вывозят в Россию
- Уберите из телефона всю переписку, которая касается войны. Удалите чаты, контакты военных, отпишитесь от патриотических Telegram-каналов.
- Обязательно сообщите о своей депортации в национальное информационное бюро или на горячую линию МВД Украины. По возможности уведомите о своей депортации национальное информационное бюро по номеру 16-48, на горячую линию Министерства иностранных дел 044 238 15 88 или тероброны – 0800507028.
- Выпишите на отдельный лист бумаги контакты ваших родственников и друзей.
Очень важно!
- не отдавайте оккупантам свой паспорт
- не соглашайтесь давать интервью на камеру
- постарайтесь не общаться с российскими журналистами.
Чтобы вернуться назад в Украину
Чтобы вернуться домой - на родину можно обращаться в общественное объединение, которое занимается помощью беженцам и мигрантам +7 968 91898 65.
Как мы ранее писали, оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ 5 тысяч детей.
Напомним, что также сообщается, что оккупанты депортировали почти 40 тысяч мариупольцев.
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