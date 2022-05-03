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Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють до Росії

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Вівторок 03 травня 2022 09:45
Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють до Росії Фото: Комаровський розповів про примусову евакуацію в Росію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо вас примусово евакуюють до Росії з тимчасово окупованих територій. Зараз ні для кого не секрет, що такі випадки почастішали і люди в паніці не знають, що робити. Російські окупанти насильно вивозять українців на територію РФ.

Про алгоритм дій у разі депортації заслужений педіатр написав у своєму Instagram.

Що робити, якщо вас насильно вивозять в Росію

  • Приберіть з телефону всю переписку, яка стосується війни. Видаліть чати, контакти військових, відпишіться від патріотичних Telegram-каналів.
  • Обов'язково повідомте про свою депортацію в національне інформаційне бюро або на гарячу лінію МВС України. По можливості повідомте про свою депортацію національне інформаційне бюро за номером 16-48, на гарячу лінію Міністерства закордонних справ 044 238 15 88 або тероброны – 0800507028.
  • Випишіть на окремий аркуш паперу контакти ваших родичів і друзів.

Дуже важливо!

  • не віддавайте окупантам свій паспорт
  • не погоджуйтеся давати інтерв'ю на камеру
  • постарайтеся не спілкуватися з російськими журналістами.

Щоб повернутися назад в Україну

Щоб повернутися додому-на батьківщину можна звертатися в громадське об'єднання, яке займається допомогою біженцям і мігрантам +7 968 91898 65.

Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють до Росії

Як ми раніше писали, окупанти вивезли з Маріуполя до РФ 5 тисяч дітей.

Нагадаємо, що також повідомляється, що окупанти депортували майже 40 тисяч маріупольців.

Читайте також, що росіяни хочуть влаштувати голодомор в Україні.

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Доктор Комаровский
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