Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють до Росії

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо вас примусово евакуюють до Росії з тимчасово окупованих територій. Зараз ні для кого не секрет, що такі випадки почастішали і люди в паніці не знають, що робити. Російські окупанти насильно вивозять українців на територію РФ.

Про алгоритм дій у разі депортації заслужений педіатр написав у своєму Instagram.

Щоб повернутися додому-на батьківщину можна звертатися в громадське об'єднання, яке займається допомогою біженцям і мігрантам + 7 968 91898 65 .

Як ми раніше писали, окупанти вивезли з Маріуполя до РФ 5 тисяч дітей.

Нагадаємо, що також повідомляється, що окупанти депортували майже 40 тисяч маріупольців.

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