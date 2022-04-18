Оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ 5 тысяч детей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о насильственном вывозе российскими оккупантами из Мариуполя нескольких десятков тысяч жителей. Среди них были отправлены на территорию РФ около 5 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телекомпании CNN.

Как отметил президент, ситуация в заблокированном войсками РФ Мариуполе очень тяжелая, и с каждым днем проще она не становится. Так, сейчас неизвестно, сколько жителей погибли в городе, подвергающемся постоянным вражеским атакам. Украинская сторона смогла провести определенную эвакуацию, но значительное количество мариупольцев были насильно вывезены захватчиками.

"Сотни тысяч вывезены благодаря нам. Несколько десятков тысяч были принудительно вывезены в сторону Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас судьба этих граждан неизвестна.

"И среди них несколько тысяч детей. Мы об этом знаем. Но что с ними произошло, как здоровье, где они - пока что 100%-й информации об этом нет... Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону", - рассказал президент.

Так, оккупанты просто не позволили им пройти на подконтрольную Украине территорию.

"Потому мы не знаем, что с этими детьми. Этот вопрос очень сложный и трудный. Есть много информации, которую мы должны проверять..." - добавил Зеленский.