Комаровський попередив про небезпечну для дитини речовину у вашому домі: сховайте це!
Доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину, яка може бути у вашому будинку і здатна завдати чималої шкоди маленькій дитині.
Про це педіатр розповів в Instagram.
Йдеться про популярні нині капсули для прання, якими замінюють звичайний пральний порошок.
За словами педіатра, діти можуть подумати, що це цукерка, тому їх потрібно прибирати якнайдалі від малюків.
Справа в тому, що в капсулах для прання використовується концентрат, який розчиняється у воді. І 36% отруєнь відбувається, коли капсули знаходяться поза контейнером.
Щоб розуміти всю серйозність ситуації, ось кілька фактів:
- У світі щодня приблизно одна дитина до п'яти років потрапляє в лікарню з сильним отруєнням капсулами для прання.
- Щогодини батьки в усьому світі звертаються за медичною допомогою через це.
Найбільш небезпечний вік - 1-2 роки. Комаровський радить незалежно від прояву симптомів звертатися за медичною допомогою.
Госпіталізація потрібна в таких випадках:
- важко дихати,
- сильна блювота,
- сильне печіння і подразнення очей,
- погіршення зору,
- втрата свідомості.
Раніше Євген Комаровський розповів, як впоратися з дитячою проблемою, яка здатна перетворити життя батьків в пекло.
Також педіатр назвав випадки, коли потрібно збивати навіть невисоку температуру.