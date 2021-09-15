Комаровский предупредил о новой детской "забаве" - сниффинге: в Украине один ребенок уже умер

По словам педиатра сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.

"Известно о значительном количестве детских смертей из-за их увлечения сниффингом. В зоне риска, в том числе дети младшего школьного возраста", - предупреждает Комаровский.

Что случилось в Першотравенске

Трагедия произошла на огороде частного дома 12 сентября. 15-летний парень по имени Николай, ученик Украинско-американского лицея, вдохнул газ из баллона для заправки зажигалок.

Баллон купила 14-летняя подруга парня. Позже девочка рассказала, что они хотели записать ролик для TikTok, "для прикола".

Продавец магазина оправдывалась, что дети сказали, мол, им уже 16 лет, а баллон нужен им для съемки ролика.

"Существуют правила торговли непродовольственными товарами. Продажа химических веществ, а также взрывоопасных, огнеопасных не может осуществляться несовершеннолетним", - прокомментировала юрист Анна Попкова.