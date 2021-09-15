UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский предупредил о новой детской "забаве" - сниффинге: в Украине один ребенок уже умер

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский предупредил родителей об опасной детской "забаве" - сниффинге, который может привести к летальному исходу. Именно из-за таких игр недавно погиб несовершеннолетний ребенок в Першотравенске Днепропетровской области.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

По словам педиатра сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.

"Известно о значительном количестве детских смертей из-за их увлечения сниффингом. В зоне риска, в том числе дети младшего школьного возраста", - предупреждает Комаровский.

Что случилось в Першотравенске

Трагедия произошла на огороде частного дома 12 сентября. 15-летний парень по имени Николай, ученик Украинско-американского лицея, вдохнул газ из баллона для заправки зажигалок.

Баллон купила 14-летняя подруга парня. Позже девочка рассказала, что они хотели записать ролик для TikTok, "для прикола".

Продавец магазина оправдывалась, что дети сказали, мол, им уже 16 лет, а баллон нужен им для съемки ролика.

"Существуют правила торговли непродовольственными товарами. Продажа химических веществ, а также взрывоопасных, огнеопасных не может осуществляться несовершеннолетним", - прокомментировала юрист Анна Попкова.

Ранее доктор Комаровский предупредил об опасном веществе в доме, от которого могут пострадать дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский