ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Днепром подросток умер, вдохнув газ из баллона "для прикола для TikTok"

Новина українською →
Днепропетровская область, Вторник 14 сентября 2021 18:34
Под Днепром подросток умер, вдохнув газ из баллона "для прикола для TikTok" Фото: под Днепром погиб 15-летний подросток, надышавшись газа из баллона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Днепром подросток надышался газом из баллона, который с друзьями купили в супермаркете, и умер за считанные минуты. Прибывшие на место инцидента медики уже не смогли спасти 15-летнему студенту, и только констатировали смерть.

Об этом передает издание "Днепр Час".

Трагедия произошла в городе Першотравенске на огороде частного домовладения еще 12 сентября.

По данным местных СМИ, парень отправился в магазин с девятиклассниками, где купили газовый баллон небольшого объема.

Затем с покупкой ребята отправились на окраину города, где студент первого курса Украинско-Американского лицея ради развлечения открыл клапан и начал вдыхать газ через рот. После этого Николай упал, и через мгновения скончался.

По факту происшествия в полиции начали уголовное производство по ст. 115 с пометкой "Несчастный случай". Детали и обстоятельства трагического случая выясняются.

Как теперь стало известно, ребята затеяли "эксперимент" с газом ради видео для TikTok.

Так, устройство в супермаркете, которые после трагедии уже сняли с продажи, купила 14-летняя девушка студента, передает ТСН.

Как объяснила продавщица, она знала, что детям такие баллоны продавать запрещено, но девушка Николая сказала, что уже взрослая.

"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для TikTok, для прикола" как она объяснила. На этом все и закончилось", - рассказала администратор супермаркета.

Ранее сообщалось, что в приложении TikTok запустили новый и опасный челлендж для детей и подростков "Пуд-челлендж" - дети выполняют задание и оказываются в больнице с жуткими ожогами.

Также мы писали о том, что перед этим ребенок попал в больницу из-за опасного видео в TikTok.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область TikTok Газ
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины