Комаровський пояснив, як правильно вибрати дитині сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри дуже важливі для дитини у будь-якому віці. Не потрібно чекати зростання, щоб зробити цю покупку, тому що здоров'я очей - дуже важливо.

Заслужений педіатр Євген Комаровський у Instagram розповів, як правильно вибрати окуляри від сонця для дитини.

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри для дитини Дуже важливо знати – вибирайте окуляри з ударостійкими лінзами, призначені для гри на дитячому майданчику. Дозвольте дитині вибрати дизайн і форму. Подбайте про додатковий захист, не заощаджуйте на цьому аксесуарі. Уважно огляньте лінзи щодо дефектів і потертостей. Знайдіть окуляри, які блокують 99-100% усіх спектрів ультрафіолетових променів. Що важливо знати батькам До 12-річного віку не рекомендується купувати дітям окуляри зі скляними лінзами. Дуже добре, якщо завушники будуть гнучкі, тоді окуляри щільніше прилягають до голови, але не здавлюють її. Оправа не повинна з'їжджати з носа та заважати дитині рухатися. Важливо підібрати відповідну форму та розмір окулярів. Як вибрати окуляри від сонця дитині (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)