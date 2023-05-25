Комаровский объяснил, как правильно выбрать ребенку солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки очень важны для ребенка в любом возрасте. Не нужно дожидаться взросления, чтобы сделать эту покупку, так как здоровье глаз - очень важно.
Заслуженный педиатр Евгений Комаровский в Instagram рассказал, как правильно выбрать очки от солнца для ребенка.
Как правильно выбрать солнцезащитные очки для ребенка
Очень важно знать - выбирайте очки с ударопрочными линзами, предназначенные для игры на детской площадке.
Позвольте ребенку самому выбрать дизайн и форму.
Позаботьтесь о дополнительной защите, не экономьте на этом аксессуаре.
Внимательно осмотрите линзы на предмет дефектов и потертостей.
Найдите очки, которые блокируют 99-100% всех спектров ультрафиолетовых лучей.
Что важно знать родителям
До 12-летнего возраста не рекомендуется покупать детям очки со стеклянными линзами. Очень хорошо, если заушники будут гибкие, тогда очки плотнее прилегают к голове, но не сдавливают ее. Оправа не должна съезжать с носа и мешать ребенку двигаться. Важно подобрать соответствующую форму и размер очков.
Как выбрать очки от солнца ребенку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, что Комаровский объяснил, вредны ли энергетические напитки, и чем их можно заменить.
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