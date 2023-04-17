Комаровський пояснив, чи шкідливі енергетичні напої, і чим їх можна замінити

Доктор Євген Комаровський висловився про енергетичні напої, пояснив, чи вони шкідливі, та чим можна замінити такі енергетики. Також відомий педіатр та телеведучий назвав групу ризику, кому справді варто обмежити їхнє вживання.

Про це лікар найвищої категорії розповів на своєму YouTube-каналі.

Що таке енергетичні напої

Лікар зазначив, що це легальні стимулятори, які можуть активізувати мозкову діяльність, призвести до почастішання дихання та серцебиття.

"Потенційно всі від них очікують на ефект зменшення впливу алкоголю. Тобто ми не так спатимемо, якщо поєднуємо їх з алкоголем. Вони підвищать працездатність, зменшать сонливість, зроблять нас активними, дозволять бути кмітливішими", - перерахував Комаровський сподівання від енергетиків.

Також він заявив, що найчастіше такі ефекти люди від енергетиків і одержують.

Склад енергетичних напоїв

Головними компонентами енергетиків є кофеїн та активні вуглеводи (зазвичай або глюкоза, або сахароза), і саме вони відповідають на такий вплив на організм.

"Що важливо розуміти - в енергетичних напоях може бути величезна кількість найрізноманітніших складових частин, але всі їхні ефекти все одно зводяться до використання кофеїну", - наголошує лікар.

Наприклад, у багатьох енергетиках у складі є гуарана (у її насінні вдвічі більше кофеїну, ніж у самій каві), там також може бути чай, мате, де багато кофеїну, може бути і какао, де головними елементами є теобромін і теофілін - дуже близькі до кофеїну за структурою речовини.

"Тобто ми п'ємо газований напій з купою швидких вуглеводів плюс приймаємо кофеїн у різних поєднаннях", - резюмував Комаровський.

Крім того, виробники додають туди масу речовин "з дуже красивими розумними словами" (таурин, L-карнітин, глюкуронолактон, вітаміни групи B, вітамін C, женьшень тощо).

"І все це впливає на людський організм - але цей вплив не має миттєвого характеру. Так, той ефект, який ви отримаєте через 10 хвилин після того, як вип'єте баночку, завжди побудований на двох компонентах - доза кофеїну та кількість цукру", - підкреслює лікар.

Які небезпеки пов'язані із вживанням енергетиків

Усі ефекти, як позитивні, і негативні, пов'язані з вживанням кофеїну.

По-перше - якщо багато і часто пити енергетичні напої, це призводить до надмірної кількості глюкози - це ожиріння, порушення обміну речовин та інше.

Також це дуже потужне сечогінне, може призвести до зневоднення.

Може призвести до підвищення частоти серцево-судинних скорочень.

До підвищення частоти дихання.

Нерідко можлива аритмія.

Можливі нудота та блювання.

Можуть бути відчуття нервозності, тремтіння в кінцівках, іноді судоми, безсоння.

Крім того, при частому вживанні кофеїну можливий розвиток залежності.

Яка доза - небезпечна

Світові медичні асоціації вважають небезпечною дозу кофеїну - понад 400 мг на добу (деякі навіть 300-330 мг).

Разом з тим 100 мл енергетичного напою містяться від 20 до 35 мг кофеїну.

Також важливо брати до уваги індивідуальну переносимість, тобто деякі енергетичні напої можуть викликати різні негативні ефекти.

Чим можна замінити енергетики

За словами доктора Комаровського, кава та солодкий шоколад - це дуже добрий варіант і кофеїну, і солодощів.

Також лікар зізнався, що і сам може вживати енергетичні напої, коли довго за кермом, і треба прогнати сонливість, підбадьоритися.

Кому енергетичні напої особливо небезпечні

Категорія населення в зоні ризику від таких напоїв, оскільки не в змозі зупинитися - це підлітки, які "регулярно та неадекватно" поєднують енергетичні напої з алкоголем, можуть "не спати довго, вживати багато, і реально можливі проблеми", пояснює лікар.

У цьому контексті він нагадав, що у багатьох країнах продаж енергетичних напоїв заборонений дітям до певного віку.

Відео: доктор Комаровський розповів про енергетичні напої