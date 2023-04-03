Комаровський розповів, як "злізти" з судинозвужувальних крапель для носа

Доктор Комаровський розповів, як боротися із залежністю від судинозвужувальних крапель у ніс. Медик пропонує три кроки до вирішення цієї проблеми.

Про це заслужений педіатр розповів на відео у Instagram.

Як "злізти" з крапель для носа

Перше рішення – це заміна препарату на менш активний. Найчастіше потрібно поміняти "Оксиметазолін" на "Фенілефрин".

Друге рішення - це капати судинозвужувальний засіб тільки в одну ніздрю. Є шанси, що поки ви капатимете в одну ніздрю, в іншій ніздрі судини відновляться.

Третє розв'язання проблеми – це застосування топічних стероїдів. Починайте застосування місцевих стероїдів у вигляді крапель або аерозолів паралельно з використанням судинозвужувальних засобів. Через тиждень поступово зменшуйте дозу судинозвужувальних крапель.

Чим небезпечні судинозвужувальні краплі в ніс?

Тривале і неконтрольоване використання судинозвужувальних крапель веде до звикання, слизова оболонка перестає правильно працювати (по-науковому, порушується носовий цикл), і без чергової "дози" судини самостійно перестають скорочуватися.