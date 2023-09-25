ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів

Понеділок 25 вересня 2023 08:00
UA EN RU
Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів Фото: Доктор Комаровський розповів про цукор та висипання на шкірі (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

Євген Комаровський прокоментував заяву, що вживання цукру пов'язане з появою прищів.

Що говорить про це наука, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram Комаровського.

Що відомо про зв'язок цукру та прищів

За словами медика, справді цукор впливає на утворення висипів на обличчі, але це далеко не єдиний чинник.

"Прищі швидше за все визначаються гормональним тлом, наявністю або відсутністю стресу, вашою генетикою, тим, як ви дотримуєтеся правил гігієни", - сказав лікар.

Він погодився з тим, що надлишковий цукор певним чином впливає на стан шкірного жиру та збільшує ризик появи прищів на 10-15%.

"Так що звичайно, якщо вас замучили прищі, обмежити себе в солодощах - не завадить, але навчитися жити у світі із собою, із власним стресом, гормонами - набагато важливіше", - сказав Комаровський.

Читайте також, що Комаровський розповів, як вилікувати бородавки без походів до лікаря.

Раніше Комаровський розповідав, які ліки не можна давати дітям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский