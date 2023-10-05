ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комаровський пояснив, чи викликають кісточки від фруктів апендицит

Четвер 05 жовтня 2023 12:25
UA EN RU
Комаровський пояснив, чи викликають кісточки від фруктів апендицит Фото: Лікар Комаровський (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

Комаровський раз і назавжди розставив крапки над "і" у питанні, чи може запалитися апендицит, якщо ковтати кісточки від фруктів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Instagram заслуженого педіатра.

Чи можуть кісточки від фруктів викликати апендицит?

Комаровський повідомив, що відповідь на це питання дана давно.

"Люди логічно розсудили, що якщо три місяці на рік, наприклад, серпень, вересень та жовтень, ми їмо виноград, а виноградні кісточки збільшують ризик апендициту, то з цього випливає, що в ці місяці має зростати захворюваність на апендицит. Але цього не відбувається! " - розповів лікар.

За словами лікаря, вже цієї статистики достатньо для того, щоб дійти висновку, що розповіді про те, що кісточки викликають апендицит - це міф і не більше.

Раніше Комаровський розповів, чи справді впливає цукор на появу прищів.

Читайте також, що Комаровський розповів,як вилікувати бородавки без походів до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский