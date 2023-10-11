ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют: есть две причины

Среда 11 октября 2023 08:20
UA EN RU
Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют: есть две причины Фото: Комаровский рассказал, почему дети кашляют (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

Кашляющий ребенок - это постоянное явление особенно в детских коллективах. Известный эксперт доктор Комаровский рассказал, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию медика в Instagram.

Почему дети постоянно кашляют

По словам медика, есть только две причины кашля. Первая, это недостататочная влажность воздуха, которым ребенок дышит.

"Чем суше и теплее, тем больше воздействие воздуха на слизистые оболочки, они пересыхают, там образуются комочки слизи и ребенок постоянно кашляет", - объяснил врач.

А вторая причина - это массовая увлеченность родителей отхаркивающими средствами.

"Стоит ребенку кашлянуть - мать несется в аптеку покупать отхаркивающее средство, ей его дают. А что оно делает? Увеличивает количество мокроты", - сообщил медик.

Напомним, что Комаровский объяснил, вызывают ли косточки от фруктов аппендицит.

Ранее Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей.

Читайте РБК-Украина в Google News
кашель діти Доктор Комаровский