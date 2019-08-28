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Комаровский показал свои главные увлечения

STYLERПерсоны    28.08.2019 - 14:54
Комаровский показал свои главные увлечения
Евгений Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Евгений Комаровский отлично провел время на популярном курорте

Доктор Евгений Комаровский покинул Украину, чтобы порыбачить на популярном курорте Орави в Восточной Финляндии. Фотографией с отдыха педиатр поделился в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Комаровский стоит в лодке с фотоапаратом в руках.

"Здесь два моих главных увлечения в одной фотографии - и фото, и рыбалка", - написал доктор 28 августа.

Комаровский показал свои главные увлечения

Комаровский в Финляндии (фото: instagram.com/uakomar)

Пользователям сети понравился снимок доктора.

  • Хорошо там, просто аж завидно
  • Приклад, як треба насолоджуватись життям
  • Прекрасное фото! И вы замечательный человек!
  • Фотографировать на природе - сплошное удовольствие... Столько интересного… Прекрасного...
  • Талантливый человек талантлив во всем
  • Чудесный отпуск
  • Такой Великий и такой простой!
  • Ваши увлечения выдают ваши лучшие качества, спасибо, что вы есть!

Курорт Орави (фото: instagram.com/uakomar)

Комаровский показал свои главные увлечения

Скриншот комментариев

Комаровский показал свои главные увлечения

Скриншот комментариев

Комаровский показал свои главные увлечения

Скриншот комментариев

Добавим, что Орави называют идиллической деревней. В этом населенном пункте живет всего около 100 людей. Расположенный он в 40 км к северо-западу от большого старого города Савонлинны, на берегу Суворовского канала.

Коттеджи курорта расположены в живописной бухте между двумя Национальными парками - Линнансаари и Коловеси. Тысячи людей едут сюда, чтобы порыбачить - эти места богаты щукой, окунем, озерными подвидами лосося и форели - и отдохнуть от городской суеты.

Комаровский показал свои главные увлечения

Орави (фото: worldfishing.ru)

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