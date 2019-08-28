Комаровский показал свои главные увлечения

Евгений Комаровский отлично провел время на популярном курорте
Доктор Евгений Комаровский покинул Украину, чтобы порыбачить на популярном курорте Орави в Восточной Финляндии. Фотографией с отдыха педиатр поделился в своем Instagram-аккаунте.
На снимке Комаровский стоит в лодке с фотоапаратом в руках.
"Здесь два моих главных увлечения в одной фотографии - и фото, и рыбалка", - написал доктор 28 августа.
Комаровский в Финляндии (фото: instagram.com/uakomar)
Пользователям сети понравился снимок доктора.
Курорт Орави (фото: instagram.com/uakomar)
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
Добавим, что Орави называют идиллической деревней. В этом населенном пункте живет всего около 100 людей. Расположенный он в 40 км к северо-западу от большого старого города Савонлинны, на берегу Суворовского канала.
Коттеджи курорта расположены в живописной бухте между двумя Национальными парками - Линнансаари и Коловеси. Тысячи людей едут сюда, чтобы порыбачить - эти места богаты щукой, окунем, озерными подвидами лосося и форели - и отдохнуть от городской суеты.
Орави (фото: worldfishing.ru)
Ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка.