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Врач нужен всегда: Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка

STYLERЖизнь    26.08.2019 - 22:05
Врач нужен всегда: Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал о неотложной помощи заболевшему ребенку

Доктор Комаровский рассказал о тревожных симптомах расстройства пищеварения у ребенка, при которым необходимо срочно обратиться за неотложной медицинской помощью. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.

Также педиатр посоветовал, как помочь ребенку, у которого сильная диарея самостоятельно до прибытия медиков.

Врач при диарее нужен всегда в следующих случаях:

  • кровь в испражнениях;
  • повышение температуры;
  • ребенка бьет озноб, а кожа стала бледной;
  • появились признаки обезвоживания (кожа, слизистые и язык сухие, более шести часов нет мочеиспускания, ребенок плачет без слез).

Врач нужен всегда: Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка

Комаровский рассказал о неотложной помощи при сильной диарее у ребенка (фото: pixabay com)

Как оказать ребенку неотложную помощь при поносе:

  • ничем не кормить;
  • обильное питье (растворы для регидрации - при этом температура напитка должна равняться температуре тела);
  • использовать жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.

Врач нужен всегда: Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка

Комаровский рассказал о неотложной помощи при сильной диарее у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, доктор Комаровский рассказал об очень распространенном вирусе, который почти все дети переносят в возрасте до 10 лет. Тем не менее диагноз энтеровирусная инфекция в поликлиниках ставят крайне редко.

Напомним, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

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