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Комаровський показав свої головні захоплення

STYLERПерсони    28.08.2019 - 14:54
Комаровський показав свої головні захоплення
Євген Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Євген Комаровський відмінно провів час на популярному курорті

Доктор Євген Комаровський залишив Україну, щоб порибалити на популярному курорті Ораві в Східній Фінляндії. Фотографією з відпочинку педіатр поділився у своєму Instagram-акаунті.

На знімку Комаровський стоїть у човні з фотоапаратом в руках.

"Тут два моїх головних захоплення в одній фотографії - і фото, і рибалка", - написав доктор 28 серпня.

Комаровський показав свої головні захоплення

Комаровський у Фінляндії (фото: instagram.com/uakomar)

Користувачам мережі сподобався знімок доктора.

  • Добре там, просто аж завидно
  • Приклад, як треба насолоджуватись життям
  • Чудове фото! І ви чудова людина!
  • Фотографувати на природі - суцільне задоволення... Стільки цікавого... Прекрасного...
  • Талановита людина талановита в усьому
  • Чудова відпустка
  • Такий Великий і такий простий!
  • Ваші захоплення видають ваші кращі якості, спасибі, що ви є!

Курорт Ораві (фото: instagram.com/uakomar)

Комаровський показав свої головні захоплення

Скріншот коментарів

Комаровський показав свої головні захоплення

Скріншот коментарів

Комаровський показав свої головні захоплення

Скріншот коментарів

Додамо, що Ораві називають ідилічним селом. В цьому населеному пункті живе всього близько 100 людей. Розташований він в 40 км на північний захід від великого старого міста Савонлінна, на березі Суворовського каналу.

Котеджі курорту розташовані в мальовничій бухті між двома Національними парками - Ліннансаарі і Коловесі. Тисячі людей їдуть сюди, щоб порибалити - ці місця багаті щукою, окунем, озерними підвидами лосося та форелі - і відпочити від міської суєти.

Комаровський показав свої головні захоплення

Ораві (фото: worldfishing.ru)

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