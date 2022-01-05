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Комаровский объяснил, что нужно делать при переохлаждении

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Среда 05 января 2022 08:02
Комаровский объяснил, что нужно делать при переохлаждении Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что и почему нужно делать, если человек перемерз, и чего нельзя делать никогда.

Полезными советами известный украинский педиатр поделился на своем YouTube-канале.

Что нельзя делать, если вы перемерзли

  • Не надо растираться;
  • Не надо принимать алкогольные напитки.

Врач подчеркнул, что алкоголь вызывает расширение сосудов и создает иллюзию тепла. Потому что к расширенным сосудам кожи идет прилив крови. Но когда сосуды кожи расширяются и там активизируется кровообращение, то активизируется потеря тепла.

Что нужно сделать при переохлаждении

Если вы пришли домой и сильно замерзли, то первое, что необходимо сделать в таком случае - это снять с себя все мокрое и холодное. Нужно переодеться в сухое и максимально теплое.

При этом очень важно не пытаться согреваться горячим душем и водой, потому что кожа на холоде теряет чувствительность, и вы можете потом получить ожог и не почувствовать действительно очень горячее. Поэтому согреваться нужно теплым.

"Надеть теплую пижаму и залезть под одеяло к любимому теплому человеку - самый лучший способ реагировать на общее переохлаждение", - отметил Комаровский.

Напомним, Комаровский объяснил, как помочь ребенку, чтобы ему не закладывало уши при перелете в самолете.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа.

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Евгений Комаровский
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