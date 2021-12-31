ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 08:48
Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа Фото: Комаровский рассказал о гриппе и коронавирусе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, как можно отличить заболевание гриппом от коронавируса.

Свою позицию медик озвучил на YouTube-канале.

Первое, о чем напомнил врач так это то, что нет ни одного симптома, который бы точно указывал, что у вас грипп или COVID.

"Симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания", - подчеркнул Комаровский.

Например, потеря обоняния возможна не только при коронавирусе, но так же и при гриппе, отмечает доктор.

"Если у вас вдруг пропало обоняние - это не значит, что у вас 100% ковид", - уточнил Комаровский.

Заслуженный врач сообщил, что коронавирусу очень характерно ухудшение состояние на второй неделе болезни.

Лечение ковида точно такое же, как и любой другой вирусной инфекции.

"Прохладный воздух, много пить, чистая одежда, постельный режим, если не хочется не нужен", - сказал Евгений Олегович.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, что будет, если пить холодное при ОРВИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался
Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался