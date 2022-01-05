Комаровський пояснив, що потрібно робити при переохолодженні
Доктор Євген Комаровський розповів, що і чому потрібно робити, якщо людина перемерзла, і чого не можна робити ніколи.
Корисними порадами відомий український педіатр поділився на своєму YouTube-каналі.
Що не можна робити, якщо ви перемерзли
- Не треба розтиратися;
- Не треба приймати алкогольні напої.
Лікар підкреслив, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судин шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.
Що потрібно зробити при переохолодженні
Якщо ви прийшли додому і сильно замерзли, то перше, що необхідно зробити в такому випадку - це зняти з себе все мокре і холодне. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.
При цьому дуже важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і ви можете потім отримати опік і не відчути дійсно дуже гаряче. Тому зігріватися потрібно теплим.
"Надіти теплу піжаму і залізти під ковдру до коханої теплої людини - найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження", - зазначив Комаровський.
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