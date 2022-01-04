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Комаровский объяснил, как помочь ребенку, чтобы не закладывало уши

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Вторник 04 января 2022 21:03
Комаровский объяснил, как помочь ребенку, чтобы не закладывало уши Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский дал несколько советов родителям, как сделать комфортным полет на самолете для малышей.

Своими советами он поделился в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

До сих пор бытует мнение, что маленьких детей нежелательно брать с собой, если вы собираетесь путешествовать на самолете. Иначе это помешает здоровью ребенка.

"Вы можете летать с малышами всех возрастов, но есть одно небольшое исключение. Обычно не рекомендуют брать с собой новорожденных детей", - сказал Комаровский.

По его словам, это связано со "слуховой трубой", которая находится между ухом и носом. Через нее осуществляется вентиляция в полости уха.

Известный педиатр отметил, что у маленьких детей, особенно у новорожденных и недоношенных, эта труба очень тонкая. Во время полета давление изменяется и у такого ребенка может случиться спазм слуховой трубы.

Это вызывает не только очень неприятные ощущения, но и в дальнейшем грозит определенными осложнениями.

"Поэтому первые две недели после рождения малыша (или если он недоношен) лучше воздержаться от полета", - советует врач.

Комаровский также предупредил, что во время полета пассажиры подвержены двум вариантам опасности.

Первая опасность: в салоне самолета очень сухой воздух, который может стать приичной пересыхания ваших слизистых. Если вы летите вместе с ребенком и вас ждет долгий полет, то лучше взять с собой солевые капли и капать в носик ребенка. Это поможет не допустить пересыхания слизистой.

Вторая опасность: при посадке самолета возникает спазм слуховой трубы. Это может приводить к боли в ухе и заложенности ушей. Поэтому, когда объявляют, что самолет идет на посадку, ребенку лучше сразу дать еду или напиток. Глотательные движения упрощают спазм.

В некоторых ситуациях при посадке самолета врачи рекомендуют использовать капли, которые суживают сосуды. При этом их необходимо капать в нос. Но выбрать этот препарат нужно с врачом перед полетом.

Напомним, Комаровский объяснил, какие медицинские проверки нужно делать уже с 30-35 лет.

Ранее Комаровский высказался о лечении COVID-19 теплым воздухом.

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Евгений Комаровский
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