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Комаровский обратился к украинцам: "реанимации переполнены, трупы некуда складывать"

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 18:21
Комаровский обратился к украинцам: "реанимации переполнены, трупы некуда складывать" Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Евгений Комаровский эмоционально обратился к украинцам и призвал делать вакцинацию, поскольку реанимации и морги уже переполнены.

Об этом известный педиатр и кандидат медицинских наук заявил в интервью "Коронавирус_инфо".

По его словам, вакцины действительно работают и спасают людей от смерти.

"Я не знаю, какие еще нужны мотивы, когда больницы реально забиты. Я разговариваю со своими друзьями, работающими патологоанатомами, которым трупы некуда складывать. Реанимации переполнены. Причем абсолютное большинство тех, кто в реанимациях, не привиты. Какие вам еще нужны мотивы?" - отметил Евгений Комаровский.

При этом, чем скорее взрослые вакцинируются, тем скорее дети вернутся в нормальную жизнь - смогут ходить в школу, возобновят занятия по интересам и общение с друзьями.

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, в Украине от COVID-19 можно вакцинировать детей, начиная с 16 лет (при наличии серьезной фоновой патологии - с 12).

В мире некоторые вакцины от коронавируса разрешены с 5 лет, например, Pfizer. В Китае детей прививают китайскими вакцинами начиная с 3 лет. Но в Украине соответствующих разрешений пока нет.

Напомним, Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ.

Мы также писали о том, что Евгений Комаровский дал важные советы о лечении кашля.

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Евгений Комаровский Вакцина от коронавируса
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