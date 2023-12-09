Комаровський назвав звичку, яка рятує від переддіабетного стану краще за ліки

Головна небезпека цукрового діабету полягає в тому, що за його наявності значно зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Однак переддіабет має ідентичний вплив на організм людини.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Євгена Комаровського розповідає, як запідозрити в себе переддіабетний стан і підтвердити чи спростувати цей діагноз.

Як запідозрити переддіабет

Ви повинні запідозрити в себе переддіабетний стан, якщо є певні фактори ризику:

вік від 40 років

чоловіки хворіють частіше

надлишкова вага

підвищений артеріальний тиск

малорухомий спосіб життя

Для тих людей, які підпадають під фактори ризику, Комаровський називає три прилади для самоконтролю.

Перший - це ваги. Для того, аби запобігти проблемам зі здоров'ям, варто контролювати свою вагу.

Другий - це тонометр. Якщо у вас артеріальний тиск завжди підвищений, стежте за ним регулярно.

Третій - це глюкометр. Це простий прилад, який допоможе визначити рівень глюкози у крові в домашніх умовах.

Профілактика та лікування

Якщо у вас немає підозр на розвиток цукрового діабету чи переддіабетного стану, то все одно варто турбуватися про своє здоров'я. Попри те, що сьогодні медицина навчилася стримувати та запобігати розвиткові хвороби, є й інші методи.

Насамперед це принципова корекція способу життя: боротьба із зайвою вагою, оптимізація харчування, адекватні фізичні навантаження. Дослідження показують, що ефективність корекції способу життя перевищує ефективність фармакологічних засобів, особливо на етапі переддіабетного стану.

Таким чином на цьому етапі можна обійтися без лікування препаратами, потрібно лише вести здоровий спосіб життя.