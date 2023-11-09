Комаровський назвав п'ять речей, які мають бути заховані від дітей у будинку

Які п'ять речей потрібно сховати від дітей у будинку

Капсули для прання

Якщо ви ними користуєтеся, зберігайте на верхніх полицях. Вони привертають увагу дітей, схожі на кольорові цукерки.

Електронна сигарета

Діти можуть повторювати за своїми батьками певні вчинки, іноді навіть копіюють шкідливі звички дорослих. Небажано, щоб до рук дитини потрапила модна електронна сигарета, адже користуватися нею дуже просто.

Дезінфікуючий засіб для рук

Звичайно, зараз дезінфектори стали нашими найкращими друзями, але після використання ставте їх вище.

Батарейки "Таблетки"

Їх легко проковтнути, а наслідки можуть бути тяжкими.

Ліки

Не зберігайте будь-які ліки в полицях внизу та в холодильнику на тому рівні, куди дитина може дістати ручками. Проблема вирішується дуже легко - кладіть всі медикаменти вище, щоб малюк їх не бачив і не виявляв інтерес.