Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19: "убивает максимально"

По словам доктора, использование антибиотиков и гормональных препаратов для лечения легкой формы коронавируса сильно мешает выздоровлению.

"Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма или начало болезни - стандартные действия: минимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура - принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос - промойте его солевым раствором. И все. Но как только сатурация ниже 93, то нужен врач, который будет решать, что дальше: кислород, гормоны - это уже другой вопрос", - рекомендует Комаровский.

Он назвал ошибку, которую совершают многие пациенты и предупредил, что это чревато последствиями.

"Самая большая ошибка, которую можно сделать, это в начале болезни, когда пульсоксиметр показывает норму, принять дексаметазон или антибиотики. Это то, что убивает вас максимально. Это уменьшает до минимума ваши шансы выжить. Амбулаторная помощь при коронавирусе ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней", - отметил специалист.

Он посоветовал для профилактики коронавируса использовать всего два метода – вакцинацию и вентиляцию. А окончание нынешней волны спрогнозировал на январь 2022 года.