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Комаровский назвал антисептик, который нельзя использовать от COVID-19

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 16:57
Комаровский назвал антисептик, который нельзя использовать от COVID-19
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский рассказал, чем нельзя дезинфицировать поверхности рук

Коронавирус в Украине выявили уже у свыше трех тысяч украинцев. Вспышка пандемии породила дефицит на такие товары, как маски и антисептики и многие люди за неимением дезинфицирующих средств используют альтернативные. Доктор Комаровский ответил на вопрос, можно ли использовать в качестве антисептика спиртовой раствор борной кислоты.

По словам медика, борная кислота может поубивать вирусы и бактерии на руках, но это средство никто и никогда не использует с дезинфицирующей целью. Средство применяют, когда есть какие-либо кожные инфекции.

Не стоит бояться, что борная кислота проникнет через кожу в организм и будет накапливаться там. Но это касается только неповрежденной кожи - на которой нет ранок и порезов.

И хотя борная кислота не имеет значительных побочных эффектов, Евгений Комаровский не рекомендует использовать ее в качестве дезинфицирующего средства. По крайней мере, использовать нечасто - 1-2 раза в день, не больше.

Комаровский, как альтернативу, предложил использовать любую спиртовую настойку и даже одеколон. Но с раствором борной кислоты экспериментировать нельзя.

Комаровский рассказал о борной кислоте, как антисептике от коронавируса (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее представитель ВОЗ рассказала, почему защитных масок недостаточно, чтобы уберечься от коронавируса.

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