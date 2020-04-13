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Врачи рассказали, без каких средств маска не защитит от коронавируса

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 12:09
Врачи рассказали, без каких средств маска не защитит от коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространяться по миру и Украине

Коронавирус COVID-19 в мире диагностировали у более 1,8 миллиона человек. В большинстве стран введен усиленный карантин - в том числе и обязательный "масочный режим". Недавно врачи из Всемирной организации здравоохранения рассказали, без каких средств маска бесполезна при противостоянии COVID-19.

Так, по словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, самым лучшим средством защиты от коронавируса является физическая дистанция. Именно дистанцирование защищает человека лучше чем маска.

По мнению специалиста, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала Вуйнович в эфире одного из каналов.

Медик говорит, что маска не способна полностью защитить человека. Даже при ее использовании можно заболеть, если не мыть руки и не соблюдать дистанцию. Врач считает, что часто человек, надевая маску, чувствует ложную защиту и игнорирует другие правила.

Ранее мы писали, что врачи рассказали о новом атипичном симптоме коронавируса.

Также мы сообщали, какие маски запрещено носить в Украине после ужесточения карантина с 6 апреля.

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