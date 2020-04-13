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Комаровський назвав антисептик, який не можна використовувати від COVID-19

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 16:57
Комаровський назвав антисептик, який не можна використовувати від COVID-19
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів, чим не можна дезінфікувати поверхні рук

Коронавірус в Україні виявили вже у понад трьох тисяч українців. Спалах пандемії породив дефіцит на такі товари, як маски і антисептики, і багато людей через брак дезінфікуючих засобів використовують альтернативні. Доктор Комаровський відповів на питання, чи можна використовувати як антисептик спиртовий розчин борної кислоти.

За словами медика, борна кислота може повбивати віруси і бактерії на руках, але цей засіб ніхто і ніколи не використовує з дезінфікуючої метою. Засіб застосовують, коли є які-небудь шкірні інфекції.

Не варто боятися, що борна кислота проникне через шкіру в організм і буде накопичуватися там. Але це стосується тільки неушкодженої шкіри - на якій немає ранок і порізів.

І хоч борна кислота не має значних побічних ефектів, Євген Комаровський не рекомендує використовувати її як дезинфікуючий засіб. Принаймні, використовувати нечасто - 1-2 рази на день, не більше.

Комаровський, як альтернативу запропонував використовувати будь-яку спиртову настоянку і навіть одеколон. Але з розчином борної кислоти експериментувати не можна.

Комаровський розповів про борну кислоту, як антисептик від коронавіруса (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Раніше представник ВООЗ розповіла, чому захисних масок недостатньо, щоб уберегтися від коронавіруса.

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