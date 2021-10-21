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Комаровский объяснил, можно ли давать детям фруктовые соки: "я вас очень удивлю"

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 20:45
Комаровский объяснил, можно ли давать детям фруктовые соки: "я вас очень удивлю" Можно ли давать детям соки (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Евгений Комаровский не рекомендует давать детям фруктовые соки. Все потому, что они не получают огромное количество полезных компонентов, которые содержатся именно в мякоти фруктов.

Об этом он рассказал на телеканале "Украина" в рубрике "Спроси у Комаровского".

По его словам после отжима фруктов мякоть обычно остается в соковыжималке.

"Я вас очень удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Фрукты или фруктовое пюре – этот выбор намного лучше для них, – сказал Комаровский".

В частности, ребенку полезнее съесть 5 яблок, чем выпить сок, приготовленный из них.

Комаровский говорит, что уже давно сложилась неправильная традиция давать сок детям. Отмечается, что диетологи всего мира не рекомендуют этого делать.

"Хотя сами дети больше любят пить сок, чем грызть яблоко. Но для здоровья кишечника я рекомендую заменять фруктовый сок на цельный фрукт", - добавил Евгений Комаровский.

Кроме того, если малыш еще не умеет есть фрукт, то можно дать ему фруктовое пюре.

В каком случае можно давать сок

Врач объяснил, если у ребенка ОРВИ, ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – отличный заменитель капельницы. Если ребенок согласен его пить, тогда можно дать, однако это только при ОРВИ.

Ранее мы сообщали, что доктор Евгений Комаровский объяснил, когда от витаминов в таблетках нужно отказаться.

Также мы писали, что доктор Комаровский срочно обратился к СМИ из-за ситуации с COVID.

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