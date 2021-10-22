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Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю: "ефективність ліків не доведена"

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П'ятниця 22 жовтня 2021 08:07
Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю: "ефективність ліків не доведена" Доктор Комаровський дав важливі поради про лікування кашлю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровський розповів, що таке кашель і чому він з'являється. Він пояснив, що потрібно робити при появі кашлю і чи варто застосовувати спеціальні засоби.

Про це знаменитий український педіатр розповів у своєму блозі на YouTube.

Що таке кашель

Як пояснює доктор Комаровський, поява нежиті та кашлю між собою взаємопов'язані, оскільки соплі біжать не тільки з носа, але й у зворотному напрямку – по задній стінці глотки.

"Якщо соплі рідкі, то дитина встигає їх ковтати. Якщо вони густі, то вони накопичуються, і для того, щоб прочистити дихальні шляхи, дитина починає відкашлюватися. Гавкаючий кашель - це значить слиз знаходиться в області голосових зв'язок. Там можливе звуження та утруднене дихання", - пояснив фахівець.

Він додав, що потрібно зробити так, щоб соплі у дитини залишилися рідкими. Для цього потрібно тепло одягати дитину, капати в ніс сольові розчини, підтримувати в приміщенні температуру і вологість і не укладати дитину горизонтально, щоб їй було легше ковтати слиз.

Якщо виникає утруднене дихання, то чекати медиків потрібно на свіжому повітрі, щоб полегшити дихання.

Тривалий кашель говорить про те, що дитині постійно доводиться очищати дихальні шляхи. Причиною тому може стати повітря в приміщенні, пил, постійна сухість, алергічна реакція. Також можуть бути й внутрішні причини, але це при додаткових симптомах і більш складних захворюваннях.

Коли потрібно давати ліки

Як зазначає доктор Комаровський, найголовніша батьківська помилка, це впевненість в тому, що для лікування кашлю потрібні сиропи. Існують два види ліків - відхаркувальні та купіруючи кашель. Вони дають команду організму, що звільнятися від слизу природним шляхом не потрібно або ж збільшують кількість мокротиння, від якої потрібно позбутися організму. Однак відхаркувальні ліки роблять слиз рідшою.

"Ефективність відхаркувальних засобів в порівнянні з рясним питтям не доведена", - підкреслив доктор.

Він назвав способи, якими потрібно лікувати кашель:

  • Тепліше одягнути
  • Напоювати
  • Зволожити приміщення
  • Скрутити опалення в приміщенні
  • Якщо немає температури - йти на свіже повітря

Комаровський розповів, як лікувати кашель у дитини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, чи можна давати дітям фруктові соки.

А також розповідали про те, що Комаровський пояснив, коли від вітамінів в таблетках потрібно відмовитися.

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