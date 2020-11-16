Комаровкий рассказал, что думает о карантине выходного дня

Евгений Комаровский высказал свое мнение насчет карантина выходного дня. По его словам, любые мероприятия, которые связаны с уменьшением контактов людей между собой будут способствовать уменьшению заражений коронавирусной инфекцией.

При этом введенные ограничения не равноценны. К примеру, при закрытии хозяйственных магазинов, люди пойдут в них в будний день, и таким образом, в магазине будет больше людей чем это было до карантина. В таких условиях социальная дистанция уменьшится. Об этом доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

"Карантин выходного дня - это уникальный способ дискредитировать само понятие "государство". Вот всей стране, отдельным мэрам, куче народа продемонстрировать полный нигилизм, полное неуважение к государственным институтам", - заявил Комаровский.

Люди борются с государством, и нарушают запреты. Некоторые во время карантина ходят в спортзалы и рестораны, предварительно об этом договорившись.

Евгений Комаровский высказался о карантине выходного дня (видео: YouTube)

Он отметил, что в этой ситуации его смущает больше всего, что в Украине медицинские идеи озвучивает политическое руководство страны, хотя в других государствах создаются консультативные группы из академиков и докторов наук по медицине, которые принимают важные решения, связанные с коронавирусом.

По его мнению, именно специалисты в области медицины должны рассказывать украинцам для чего нужен карантин выходного дня.

"И рассказывать они должны так, чтобы мы уважали наше государство, которое не жалеет денег и содержит такое количество ученных и институтов, которые с утра до ночи работают на благо народа. И рассказывают нам и про эпидемиологию, и про гигиену, и про дезинфицирующие средства, и про витамин D, и про грядущую вакцинацию, и про все остальное", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Комаровский рассказал, что у многих есть врожденный иммунитет к COVID-19.

Ранее Комаровский поделился важными советами касательно профилактики коронавируса.