У многих есть врожденный иммунитет: Комаровский рассказал, что будет с COVID-19 в Украине

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский объяснил, почему многие переносят коронавирус без симптомов

Украинский педиатр и ведущий Евгений Комаровский назвал причину, по которой многие людей бессимптомно переносят коронавирус. По его мнению, у многих людей есть врожденный иммунитет к этому вирусу. Также врач дал свой прогноз по коронавирусу в Украине и прокомментировал бизнес, связанный с пандемией.

Комаровский заявил, что "у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть просто врожденный иммунитет", поэтому многие просто не болеют. Многим удастся вообще избежать заболевания. Об этом Евгений Комаровский рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Да, переболеют не все. Кто-то не может этим заболеть просто по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало. Это раз. Во-вторых, мы сейчас все время пытаемся оценивать коллективный иммунитет по наличию антител. Вот говорят: "Даже в Нью-Йорке антитела всего у 30%, несмотря на такую вспышку". То есть нам всем до коллективного иммунитета, то есть до 60–70%, еще очень долго", – рассказывает врач.

Также врач рассказал, что наличие антител необязательно для того, чтобы человек смог быстро справиться с болезнью – главное, чтобы были "клетки памяти" о перенесенном коронавирусе.

"Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает. У них нет антител или они обнаруживаются в ничтожном количестве. Но иммунная система оставляет клетки памяти – она может в дальнейшем справляться с инфекцией. То есть наличие антител необязательно. Их может не быть, но ты защищен. Они есть – они просто не выявляются", – считает Комаровский.

Врач также заявил, что после пандемии коронавируса мир существенно изменится, однако нашу страну эти изменения коснутся в умеренной степени.

"Мир-то изменится. Но эти глобальные изменения мира в умеренной степени коснутся нашей страны. Мы слишком далеки от цивилизации и от тех экономических законов... Послушайте, у нас биржи нет в стране", – подчеркивает врач.

Также Комаровский высказался о бизнесе на коронавирусе и о вакцинации против COVID-19.

"Скорее всего, будут (прививки от коронавируса – ред.), потому что упустить такой случай и заработать вряд ли люди… Ну, ты же понимаешь... Сейчас, например, я вижу, что в нашей стране самый крутой бизнес – это тесты. Лучшего бизнеса просто нет", – отмечает медик.

Стоит отметить, что ранее Комаровский рассказал самое главное о профилактике коронавируса. Медик подчеркнул, что возникновение болезни у здорового человека зависит от трех факторов.